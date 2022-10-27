"Репетиция для Гааги": реакция Запада на "валдайский спич" путина

Латвийский министр иностранных дел назвал слова путина "защитительной речью"

Президент россии владимир путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября 2022 года выступил с речью, как всегда умолчав о геноциде украинцев и заявив, что якобы Запад "лезет в чужой двор".

Спич главы кремля выглядел "почти как репетиция для Гааги". Такое мнение выразил в Twitter министр иностранных дела Латвии Эдгар Ринкевич. Отреагировали на путинский "перевод стрелок" в сторону Западу и другие страны.

Так, глава латвийского МИД отреагировал на обвинения путина в том, что якобы Запад, а не рф довел до сегодняшней ситуаций и событий на территории Украины.

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", — высказался Ринкевич.

Тогда как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что любая речь путина вкладывается в словосочетание "по Фрейду".

"Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид, – обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер – пожнет бурю", — написал Подоляк.

В США же речь путина назвали такой, в которой не прозвучала ничего нового, сообщает "Европейская правда". Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, "валдайский спич" не указывает на то, что стратегические цели рф изменились. По ее словам, путин все так же против существования Украины как независимой страны и нации.

Напомним, на Валдае путин снова озвучивал фейки российской пропаганды, а еще использовал слова диссидента Александра Солженицына для очернения образа Западного мира. Кроме того, он много говорил о том, что делают россияне на Запорожской АЭС.