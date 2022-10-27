Укр

"Репетиция для Гааги": реакция Запада на "валдайский спич" путина

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Путинский "перевод стрелок" в сторону Запада не остался незамеченным Новость обновлена 27 октября 2022, 23:13
Путинский "перевод стрелок" в сторону Запада не остался незамеченным. Фото Скриншот

Латвийский министр иностранных дел назвал слова путина "защитительной речью"

Президент россии владимир путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября 2022 года выступил с речью, как всегда умолчав о геноциде украинцев и заявив, что якобы Запад "лезет в чужой двор".

Спич главы кремля выглядел "почти как репетиция для Гааги". Такое мнение выразил в Twitter министр иностранных дела Латвии Эдгар Ринкевич. Отреагировали на путинский "перевод стрелок" в сторону Западу и другие страны.

Так, глава латвийского МИД отреагировал на обвинения путина в том, что якобы Запад, а не рф довел до сегодняшней ситуаций и событий на территории Украины.

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", — высказался Ринкевич.

Тогда как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что любая речь путина вкладывается в словосочетание "по Фрейду".

"Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид, – обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер – пожнет бурю", — написал Подоляк.

В США же речь путина назвали такой, в которой не прозвучала ничего нового, сообщает "Европейская правда". Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, "валдайский спич" не указывает на то, что стратегические цели рф изменились. По ее словам, путин все так же против существования Украины как независимой страны и нации.

Напомним, на Валдае путин снова озвучивал фейки российской пропаганды, а еще использовал слова диссидента Александра Солженицына для очернения образа Западного мира. Кроме того, он много говорил о том, что делают россияне на Запорожской АЭС.

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