"Репетиція для Гааги": реакція Заходу на "валдайський спіч" путіна

Латвійський міністр закордонних справ назвав слова путіна "захисною промовою"

Президент росії володимир путін на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня 2022 року виступив з промовою, як завжди замовчавши про геноцид українців і заявивши, що нібито Захід "лізе в чуже подвір’я".

Спіч глави кремля виглядав "майже як репетиція для Гааги". Таку думку висловив у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. Відреагували на путінське "переведення стрілок" у бік Заходу й інші країни.

Так, глава латвійського МЗС відреагував на звинувачення путіна в тому, що нібито Захід, а не рф довів до сьогоднішньої ситуації та подій на території України.

"Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі чи Нюрнберзі", — висловився Рінкевич.

Тоді як радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що будь-яка промова путіна вкладається у словосполучення "за Фрейдом".

"Людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права та суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю", — написав Подоляк.

У США промову путіна назвали такою, в якій не прозвучала нічого нового, повідомляє "Європейська правда". Як заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, "валдайський спіч" не вказує на те, що стратегічні цілі росії змінилися. За її словами, путін все так само проти існування України як незалежної країни та нації.

Нагадаємо, на Валдаї путін знову озвучував фейки російської пропаганди, а ще використав слова дисидента Олександра Солженіцина для очорнення образу Західного світу. Крім того, він багато говорив про те, що роблять росіяни на Запорізькій АЕС.