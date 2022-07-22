Украина работает над трибуналом для путина: объявлены первые сроки

В первую очередь политика хотят обвинить в факте самого вторжения в Украину

Вопрос трибунала для российского кровавого диктатора владимира путина все еще остается открытым, несмотря на соответствующую резолюцию, принятую Европарламентом. Украина прямо сейчас работает над тем, чтобы инициировать "разовый" судебный процесс, во время которого путина бы признали виновным за вторжение армии рф в Украину.

По информации The Guardian, это может привести к получению ордена на официальный арест путина, признанный международным сообществом. Подробности процесса стали известны от замглавы Офиса президента Украины Андрея Смирнова.

Чиновник объясняет, что если привлечь официальную россию к ответственности за факт самого вторжения в Украину — который подтвержден иностранными партнерами, это может помочь в будущем организовать судебный процесс над путиным и его ближайшими политическими соратниками.

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Если расследовать все военные преступления армии рф, это займет годы. Однако Украина хочет хотя бы частично добиться справедливости, в чем может помочь еще одно дополнительное возбужденное в суде дело.

"То, что рф вторглась в Украину со своей армией — это факт, который признали наши международные партнеры, — говорит Смирнов. — Мы надеемся получить обвинительное заключение в течении трех месяцев".

По его словам, даже если обвиняемых не смогут поместить под стражу (а так, скорее всего, и будет), то для Украины законная сила подобного решения уже будет иметь весомый результат.

Стоит добавить, что по мнению посла по особым поручениям в Украине Антона Кориневича, кроме путина, под трибунал также планируют отправить и главу Минобороны рф сергея шойгу. Это, считает дипломат, поможет Украине восстановить историческую справедливость, ведь часть российского политического бомонда наконец-то официально будет объявлена преступниками.

Потенциальным местом проведения трибунала остается Гаага. Процесс хотят сделать максимально открытым, привлекая к нему не только украинских прокуроров, но и международных судей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему путин может избежать трибунала. Однако даже при таком раскладе документировать преступления российской армии нельзя прекращать документировать.

К слову, политический эксперт Евгений Магда уверен, что только международный суд и его решение способны нормально "затормозить" путина и умерить его имперский аппетит.