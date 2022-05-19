путина ждет трибунал: Европарламент принял резолюцию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 682
Президента рф ждет неминуемое наказание за злодеяния
В четверг, 19 мая, на 85-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Европарламент поддержал создание международного трибунала по наказанию рф.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Кулеба отметил, что в четверг Европарламент поддержал соответствующую резолюцию.
"Благодарен членам Европейского Парламента, который поддержал резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлениям и агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство", — написал Кулеба.
Ранее официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что кровавый диктатор владимир путин "знает, куда ведет страну". Напомним, путина заметно "колбасило" во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 16 мая. В сети все чаще появляется информация о вероятной серьезной болезни президента рф. Многие ссылаются на инсайды от приближенных к политику олигархов.
Все что известно о диагнозах, которые приписывают главе Кремля — читайте в материале "Телеграфа".