путина ждет трибунал: Европарламент принял резолюцию

Президента рф ждет неминуемое наказание за злодеяния

В четверг, 19 мая, на 85-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Европарламент поддержал создание международного трибунала по наказанию рф.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Кулеба отметил, что в четверг Европарламент поддержал соответствующую резолюцию.

"Благодарен членам Европейского Парламента, который поддержал резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлениям и агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство", — написал Кулеба.

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Ранее официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что кровавый диктатор владимир путин "знает, куда ведет страну". Напомним, путина заметно "колбасило" во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 16 мая. В сети все чаще появляется информация о вероятной серьезной болезни президента рф. Многие ссылаются на инсайды от приближенных к политику олигархов.

Все что известно о диагнозах, которые приписывают главе Кремля — читайте в материале "Телеграфа".