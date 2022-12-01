Франция начинает готовить трибунал для россии: из москвы уже пошла истерика

Франция, заручившись поддержкой европейских и украинских партнеров, готовится к созданию специального трибунала в отношении российских преступлений против Украины.

Соответствующую информацию в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-центре французского Министерства иностранных дел. В частности, подтвердить поддержку и дальнейшую реализацию совместимых с Украиной усилий по борьбе с российской безнаказанностью ведомство успело и во время последнего визита в Париж украинского посла Антона Кориневича.

"Для Франции борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине после российской агрессии, является приоритетом. Мы полностью поддерживаем судебную систему Украины и Международный уголовный суд, имеющие юрисдикцию проводить беспристрастные, независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за такие преступления", – объяснили свою позицию во французском министерстве.

В россии уже успели отреагировать на эту информацию достаточно резко, назвав соответствующее решение Франции "политическим демаршем". По словам первого заместителя председателя комитета госдумы алексея чепа, Франции необходимо было задуматься о том, куда смотрели руководство таких стран как Польша и Германии, когда они выступали гарантами во времена государственного переворота в Украине в 2014 году.

"После этого в течение восьми лет был геноцид – тысячи, десятки тысяч человеческих жертв", – отметил парламентарий.

Кроме того, информацию о создании Францией спецтрибунала успел прокомментировать и спикер кремля дмитрий песков. Он подчеркнул, что москва осудит любые попытки западных стран создать "трибунал" в отношении Украины.

"О попытках учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться ", — сказал он.

Также он подчеркнул, что российские следователи уже якобы приступили к кропотливой работе по фиксации всех преступлений так называемого "киевского режима", совершенных им на протяжении последних восьми лет.

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