Міжнародний трибунал має судити не лише путіна, а й усіх російських депутатів, - Олена Кондратюк

Всі російські депутати, що голосували за вторгнення рф в Україну та анексію її територій, мають бути покарані.

Спеціальний міжнародний трибунал для суду над вищими посадовими особами росії за злочин агресії проти України має судити не лише російського диктатора володимира путіна та російську військову верхівку. На лаву підсудних мають сісти всі депутати російської Держдуми та Ради федерації, які голосували за рішення про вторгнення в Україну та анексію її територій.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час участі у Київському Безпековому Форумі "Все для Перемоги", організованого фондом Арсенія Яценюка Open Ukraine, повідомляє пресслужба Верховної Ради в четвер, 1 грудня.

За словами Кондратюк, зараз для України ключовим завданням, спільно з іншими лідерами і парламентами країн Європи та світу, є створення такого Міжнародного спецтрибуналу.

"Це колосальна робота, яка має бути зроблена для побудови нової архітектури безпеки. А це неможливо без відновлення справедливості для України та покарання всіх без винятку російських воєнних злочинців", — зауважила вона.

"Для мене особисто, як віцеспікерки парламенту України, одним із ключових завдань при створенні та діяльності спецтрибуналу — є покарання покидьків-депутатів російської Державної думи та Ради федерації, які голосували за введення військ на територію України, рішення про анексію Криму, визнання та приєднання так званих "лнр" та "днр", спробу анексії територій Запорізької та Херсонської областей", — наголосила Кондратюк.

Вона підкреслила, що всі ці російські депутати є злочинцями і мають постати перед Міжнародним спецтрибуналом "поіменно, кожен, хто тиснув кнопку "за".

Як повідомлялося, МЗС Франції заявило, що при підтримці європейських, а також українських партнерів, готується до створення спеціального трибуналу проти росії, аби покарати винних за всі злочини проти українського народу.