Франція починає готувати трибунал для росії: з москви вже пішла істерика

Франція, заручившись підтримкою європейських, а також українських партнерів, готується до створення спеціального трибуналу стосовно російських злочинів проти України.

Відповідну інформацію у середу, 30 листопада, повідомили у пресцентрі французького Міністерства закордонних справ. Зокрема, підтвердити підтримку та подальшу реалізацію сумісних з Україною зусиль стосовно боротьби з російською безкарністю відомство встигло і під час останнього візиту до Парижу українського посла Антона Кориневича.

"Для Франції боротьба із безкарністю за злочини, скоєні в Україні після російської агресії, є пріоритетом. Ми повністю підтримуємо судову систему України та Міжнародний кримінальний суд, які мають юрисдикцію проводити неупереджені, незалежні розслідування, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за такі злочини", – пояснили свою позицію у французькому міністерстві.

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