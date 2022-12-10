Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфа":

Останні заяви володимира путіна викликали напругу в російських елітах та обурення у світі. Насамперед це стосується повернення до погроз застосування ядерної зброї.

У листопаді на саміті G20 в Індонезії фактично всі учасники оголосили про неприпустимість не тільки застосування ядерної зброї, а й навіть самих погроз для її використання. Після цього риторика ядерного шантажу зникла із заяв російських політиків. Але тепер знову лунають тези про можливість ядерних ударів та зміну ядерної доктрини.

Також хвилювання російських еліт викликала заява путіна про те, що війна може бути тривалою.

Тобто фактично керівник Кремля оголосив про перехід до тотальної війни на виснаження. Російські еліти розуміють згубність цієї стратегії і переживають втрати своїх активів – як за кордоном, так і у росії.

Паралельно має свій розвиток ініціатива створення Міжнародного трибуналу щодо засудження росії за злочинну агресію проти України.

Три місяці тому президент Володимир Зеленський створив робочу групу українських та іноземних експертів, і у жовтні передав послам країн-союзників пропозиції щодо створення такого трибуналу. Нещодавно цю ініціативу публічно підтримали міністри юстиції країн G7 та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйден. Такий суд, згідно з планом, розглядатиме звинувачення проти 19 членів Ради безпеки росії, включаючи президента.

Таким чином, зараз Україна з союзниками посилають сигнал російським елітам: вони можуть або далі підтримувати затяжну війну без перспектив перемоги, та ще й з ризиками ядерного конфлікту, або мають можливість організувати внутрішні зміни в росії. Після цього головна вина за розв’язання агресивної війни ляже на президента росії та частину його оточення, а зміна політичного керівництва стане шансом на початок нормалізації відносин рф і Заходу.

Звичайно, поки що рано говорити про готовність кардинальних змін у російській федерації. Однак подальше затягування війни, протести проти мобілізації, економічна рецесія підштовхуватимуть російський істеблішмент до ухвалення відповідних рішень.