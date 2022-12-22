"Подарунок" на день народження: колишній голова "Роскосмосу" отримав поранення у Донецьку

До цього чиновник вступив у конфлікт із головою ПВК "Вагнера"

У Донецьку пролунав вибух у готелі "Шеш-Беш", коли там знаходився колишній глава Роскосмосу дмитро рогозін. Декілька людей, включаючи самого рогозіна, отримали поранення.

Як повідомляє телеграм-канал "Baza", обстріл стався під час святкування дня народження чиновника, він отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна.

Загалом за даними каналу загинуло двоє людей, а ще п’ять отримали поранення.

За іншими даними з мережі, поранення в спину також отримав т.зв. "глава уряду днр" віталій хоценко.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ своєю чергою повідомляє, що напередодні у рогозіна та голови ПВК "Вагнер" євгена пригожина стався конфлікт, в якому останній пригрозив відправити ексглаву Роскосмосу додому в пластиковому мішку.

Зокрема, пригожин звинуватив чиновника в піарі та розкритикував те, що той вважає за краще з’являтися на фронті в одязі з країн НАТО.

"Якби людина в натовському одязі наблизилася до позицій ПВК "Вагнер", то гадаю, ми відправили б її у пластиковому мішку для упізнання", — сказав він.

У відповідь представники рогозіна заявили, що той воював у Сербії та Придністров’ї, поки пригожин відбував кримінальні покарання за статтями про злодійство та розбій.

Як повідомлялося раніше, рогозіна звільнили з посади голови "Роскосмосу" у липні 2022 року. Наразі він очолює групу "Царські вовки", яка, за його словами, складається з добровольців і надає військово-технічну підтримку бойовиків угруповань "днр" і "лнр". При цьому залишається незрозумілим, яким чином ця група пов’язана з російською армією і чи вона входить до її структури.