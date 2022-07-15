"Чекаємо в окопах на Донбасі": у мережі сміються над звільненням Рогозіна з "Роскосмосу"

Скандальний російський чиновник пішов у відставку

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Дмитра Рогозіна, який може стати новим "куратором Донбасу", звільнили з посади голови "Роскосмосу".

Відповідний указ підписав президент росії володимир путін. До речі, у москві навіть визначилися з новим начальником "Роскосмосу", передає пресслужба глави кремля.

Російське держпідприємство очолить уже колишній віцепрем’єр Юрій Борисов, якого сьогодні було звільнено з посади віцепрем’єра по оборонній промисловості. Рогозін же керував "Роскосмосом" із травня 2018 року. За цей час він став одним із найбезглуздіших чиновників у рф. Він "воював" у Twitter з американцем Ілоном Маском, топив таксу, застрявав у танку та багато іншого. Проте путін, за інформацією ЗМІ, любить Дмитра, а тому Рогозін може найближчим часом піти на підвищення.

Нагадаємо, Рогозін також запам’ятався "жартом" про батут. Він запропонував американцям користуватися батутом замість "Союзів" для доставки астронавтів на МКС. Пізніше Ілон Маск після успішного запуску корабля Crew Dragon заявив, що "батут працює".

У мережі звільнення Рогозіна викликало шквал жартів та мемів. Йому також згадали слова про бажання піти в окопи на Донбасі.

У мережі сміються після звільнення Рогозіна

Нагадаємо, у квітні 2022 року Рогозін погрожував Заходу припинити спільну співпрацю на Міжнародній космічній станції. А американський астронавт Скотт Келлі красиво поставив Дмитра на місце.