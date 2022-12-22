"Подарок" на день рождения: бывший глава "Роскосмоса" получил ранение в Донецке

До этого чиновник вступил в конфликт с главой ЧВК "Вагнера"

В Донецке прозвучал взрыв в отеле "Шеш-Беш", когда там находился бывший глава Роскосмоса дмитрий рогозин. Несколько человек, включая самого рогозина получили ранения.

Как сообщает телеграм-канал "Baza", обстрел произошел во время празднования дня рождения чиновника, он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Всего по данным канала погибло два человека, а еще пять получили ранения.

Согласно другим данным из сети, ранения в спину также получил т.н. "глава правительства днр" виталий хоценко.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ в свою очередь сообщает, что накануне у рогозина и главы ЧВК "Вагнер" евгения пригожина произошел конфликт, в котором последний пригрозил отправить экс-главу Роскосмоса домой в пластиковом мешке.

В частности пригожин обвинил чиновника в пиаре и раскритиковал то, что тот предпочитает появляться на фронте в одежде из стран НАТО.

"Если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнер", то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания", — сказал он.

В ответ представители рогозина заявили, что тот воевал в Сербии и Приднестровье, пока пригожин отбывал уголовные наказания по статьях о воровстве и разбое.

Как сообщалось ранее, рогозина уволили с должности главы "Роскосмоса" в июле 2022 года. В настоящее время он возглавляет группу "Царские волки", которая, по его же словам, состоит из добровольцев и оказывает военно-техническую поддержку боевиков группировок "днр" и "лнр". При этом остается непонятным, каким образом эта группа связана с российской армией и входит ли она в ее структуру.