Скандальный российский чиновник хочет использовать против Украины "экспериментальное оружие": о чем речь

Чиновник рассказал, что с ним работают специалисты "Роскосмоса" и "Ростеха"

В россии задумались о применении против Украины некого "экспериментального оружия", которое по тем или иным причинам не пошло в серию.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который принимает участие в войне против Украины в качестве главы инспекторской группы "Царские волки".

По его словам, его группа предложила разработчикам задействовать "перспективное оружие и военные комплексы", которые не были приняты на вооружение российской армии.

Рогозин напомнил, что в течение шести лет работал в российском правительстве и в курсе наличия новых разработок в сфере военной промышленности, а также о том, что часть из них не пошла в серию.

"Эти коллективы (разработчиков, — ред.) существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", — сказал он.

По его словам, в настоящее время с его группой работают специалисты из "Ростеха" и "Роскосмоса", однако две третьих всех сотрудничающих с ними коллективов являются частными компаниями.

Как сообщалось ранее, Рогозина уволили с должности главы "Роскосмоса" в июле 2022 года. В настоящее время он возглавляет группу "Царские волки", которая, по его же словам, состоит из добровольцев и оказывает военно-техническую поддержку боевиков группировок "днр" и "лнр". При этом остается непонятным, каким образом эта группа связана с российской армией и входит ли она в ее структуру.

Напомним, в апреле 2022 года Рогозин угрожал Западу прекратить совместное сотрудничество на Международной космической станции, а до этого отмечался интернет-войнами с американским изобретателем Илоном Маском.