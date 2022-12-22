Під Херсоном висадили в повітря чергового колаборанта — живцем згорів в авто

Росіяни впевнені, що це справа рук українців

Увечері 21 грудня стало відомо про вибух у Донецьку, через який постраждав екс-глава "Роскосмасу" дмитро рогозін та ще кілька людей. А 22 грудня у мережі з’явилася інформація про те, що на Херсонщині підірвали місцевого "голову".

Про інцидент повідомили російські пабліки, а згодом підтвердив голова Херсонської області Сергій Хлань.

За наявною інформацією, призначений росією так званий "голова" селища Любимівка Андрій Штепа загинув. Його авто підірвали у Каховці.

Андрій Штепа на прозвисько "Шнир"

Винних росіяни вже знайшли – це, як завжди, "українські диверстанти". Докладнішою інформацією поділився голова Херсонської області Сергій Хлань. За його словами, загиблий колаборант носив прізвисько "Шнир". Щоб від нього позбавитись, хтось заклав вибухівку в його авто.

"Шнир" — місцеве прізвисько гауляйтера, якого росіяни призначили керувати Любимівкою й Василівкою Каховського району. Він же Андрій Штепа. Я думаю, по самому прізвиську "Шнир" зрозуміло, хто цей колаборант, що прислужував окупантам — торгаш самогоном і наркотиками. Який охоче здавав українських активістів оркам", — написав Сергій Хлань.

Пізніше в мережі з'явилися фото та відео начеб-то з місця підриву.

Раніше ми розповідали про те, що путін нагородив орденами головних колаборантів, а двох із них виділив спеціальним орденом.