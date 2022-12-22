Под Херсоном взорвали очередного коллаборанта - живьем сгорел в авто

Россияне уверены, что это дело рук украинцев

Вечером 21 декабря стало известно о взрыве в Донецке, из-за которого пострадал экс-глава "Роскосмаса" дмитрий рогозин и еще несколько человек. А 22 декабря в сети появилась информация о том, что в Херсонской области подорвали местного "главу".

Об инциденте уведомил российские паблики, а позже подтвердил глава Херсонской области Сергей Хлань.

По имеющейся информации, назначенный россией так называемый "глава" поселка Любимовка Андрей Штепа погиб. Его авто подорвали в Каховке.

Андрей Штепа по прозвищу "Шнырь"

Виновных россияне уже нашли — это, как обычно, "украинские диверстанты". Более подробной информацией поделился глава Херсонской области Сергей Хлань. По его словам, погибший коллаборант носил прозвище "Шнырь". Чтобы от него избавиться, кто-то заложил взрывчатку в его авто.

"Шнырь — местное прозвище гауляйтера, которого россияне назначили руководить Любимовкой и Васильевкой Каховского района. Он же Андрей Штепа. Я думаю, по прозвищу "Шнырь" понятно, кто этот коллаборант, прислуживавший оккупантам — торгаш самогоном и наркотиками. Который охотно сдавал украинских активистов оркам", — написал Сегей Хлань.

Позже в сети появились фото и видео якобы с места подрыва.

Ранее мы рассказывали о том, что путин наградил орденами главных коллаборантов, а двух из них выделил специальным орденом.