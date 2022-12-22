"Кто-то сдал": что известно о покушении на рогозина в Донецке (фото и видео)

Один из осколков останется с рогозиным навсегда

Поздним вечером 21 декабря во временно оккупированном Донецке произошла мощная "бавовна". В ее результате погибло несколько человек, а одиозный бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин был ранен. Сейчас известно, что его жизни ничего не угрожает, однако один из осколков, попавший в позвоночник, невозможно извлечь.

Новые детали инцидента сообщают росСМИ. Как заявил сам рогозин, взрыв произошел в гостинице, где он с другими россиянами и коллаборантами проводил "рабочую встречу в узком кругу". При этом достоверно известно, что в действительности рогозин праздновал свой день рождения.

"Бавовна" произошла в гостинице "Шеш-Беш", что на окраине Донецка. Здание серьезно повреждено, одна из стен основного корпуса разнесена, осколками посечена крыша. В результате взрыва погибло несколько человек, а вместе с рогозиным ранения получили его бывший коллега по "Роскосмосу" артем мельников и несколько работников заведения.

Ресторан "Шеш-Беш" на карте Донецка

"В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место, — заявил в комментарии пропагандистам сам рогозин. — Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в месте, где мы непосредственно находились".

По мнению россиянина, удары наносились снарядами калибра 120 или 155 мм. При этом его помощник уже рассказывает, будто бы обстреливали гостиницу из французской САУ Caesar, которые есть на вооружении ВСУ.

Здание ресторана после обстрела

Крышу провалило одним из снарядов

Следует отметить, что по инсайдерской информации обстрел гостиницы мог быть исключительно покушением на рогозина, причем со стороны ЧВК "Вагнер". Между основателем компании наемником евгением пригожиным и бывшим главой "Роскосмоса" имеются разногласия, а один из последних разговор закончился пожеланием второму "отправиться домой в пластиковом мешке".

Добавим, что один из осколков попал рогозину в спину, чуть выше правой лопатки. Он ожидает операции, но пока отказывается от госпитализации. Не исключается, что часть обломков может остаться с одиозным российским чиновником навсегда.

Напомним, что жесткие обстрелы Донецка обострились в последний месяц. Всего несколько дней назад под огонь попали центральные районы города, были повреждены жилые дома. При этом россияне продолжают обвинять в них украинскую армию, хотя уничтожение мирных — "визитная карточка" российских оккупантов.