"Хтось здав": що відомо про замах на рогозіна у Донецьку (фото та відео)

Один із уламків залишиться з рогозиним назавжди

Пізнього вечора 21 грудня в тимчасово окупованому Донецьку сталася потужна "бавовна". В її результаті загинуло кілька людей, а одіозного колишнього глави "Роскосмосу" дмитра рогозіна було поранено. Наразі відомо, що його життю нічого не загрожує, проте один із осколків, який потрапив у хребет, неможливо витягти.

Нові деталі інциденту повідомляють росЗМІ. Як заявив сам рогозин, вибух стався у готелі, де він з іншими росіянами та колаборантами проводив "робочу зустріч у вузькому колі". Достовірно відомо, що насправді рогозин святкував свій день народження.

"Бавовна" сталася у готелі "Шеш-Беш", що на околиці Донецька. Будівлю серйозно пошкоджено, одну зі стін основного корпусу рознесено, осколками посічено дах. Внаслідок вибуху загинуло кілька людей, а разом із рогозиним поранення отримали його колишній колега по "Роскосмосу" артем мєльніков та кілька працівників закладу.

Ресторан "Шеш-Беш" на карті Донецька

"У цьому готелі ми жили всі останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце, — заявив у коментарі пропагандистам сам рогозін. — Хтось злив інформацію, і близько 19:45 сталося кілька високоточних влучань, у тому числі у місці, де ми безпосередньо перебували".

На думку росіянина, удари завдавалися снарядами калібру 120 чи 155 мм. При цьому його помічник уже розповідає, нібито обстрілювали готель із французької САУ Caesar, яка є на озброєнні ЗСУ.

Будівля ресторану після обстрілу

Дах провалило одним із снарядів

Слід зазначити, що, за інсайдерською інформацією, обстріл готелю міг бути виключно замахом на рогозина, причому з боку ПВК "Вагнер". Між засновником компанії найманцем євгеном прігожиним і колишнім главою "Роскосмосу" є розбіжності, а одна з останніх розмова закінчилася побажанням другому "вирушити додому в пластиковому мішку".

Додамо, що один з осколків потрапив рогозину в спину, трохи вище за праву лопатку. Він чекає на операцію, але поки що відмовляється від госпіталізації. Не виключається, що частина уламків може залишитись з одіозним російським чиновником назавжди.

Нагадаємо, що жорсткий обстріл Донецька загострився в останній місяць. Лише кілька днів тому під вогонь потрапили центральні райони міста, було пошкоджено житлові будинки. При цьому росіяни продовжують звинувачувати в них українську армію, хоча знищення мирних – "візитна картка" російських окупантів.