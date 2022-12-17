Били по житлових будинках: центр Донецька знову потужно обстріляли (фото та відео)

Про потерпілих даних немає

Ранок в окупованому Донецьку розпочався з вибухів. Вони прозвучали о 8-й ранку. У центрі міста значні пошкодження – на проспекті Миру у землі утворилася вирва. Начебто причиною став обстріл.

Як повідомляють регіональні Телеграм-канали, також потрапляння були в районі вулиці Заперевальної. Більшість ушкоджень зосереджено у центральному Ворошилівському районі.

На фото та відео з місця вибухів видно, що пошкоджено фасади будівель, вікна, автомобілі. Про постраждалих не повідомляється.

У центрі Донецька нібито знайшли уламки. Цікавим є той факт, що біля одного з найбільших пошкоджень на проспекті Миру, де поламало асфальт на шматки, у ветеринарній клініці поблизу вікна залишилися цілими.

Сильний обстріл стався у Донецьку напередодні — містом били "Градами". І тут пропагандисти не беруться стверджувати так однозначно, що саме вибухало. Обстріли в місті фіксують кілька разів на тиждень. Нагадаємо, раніше один із донеччан відстежив звідки летять снаряди по Донецьку. Пуск був із окупованої Макіївки, що підтвердили доказами.