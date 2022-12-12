Ведуча каналів Медведчука засвітилась у Донецьку: в мережі жорстко відреагували

Діана Панченко вважає, що її місце — в окупованому ворогом Донецьку

Одіозна ведуча токшоу "Першого незалежного" (раніше NewsOne) Діана Панченко, яка прославилася своїми проросійськими поглядами, приїхала в окупований Донецьк. У неділю, 11 грудня, вона опублікувала у своєму Telegram-каналі фото із захопленого міста і написала:

"8 років я отримувала абсолютно справедливі повідомлення із запитанням: "Чому ви не приїдете на Донбас?" Я на Донбасі. Там, де повинна бути. Подробиці — скоро", — пише вона.

Про її поїздку на Донбас у Twitter висловився відомий блогер, український журналіст та публіцист Сергій Іванов:

"Судячи з термінового приїзду Діани Панченко, в Донецьку серйозна криза не лише з водою, а й з хвойдами".

З іронією у Facebook відреагувала на пост Панченко українська блогерка Альона Яхно:

"Поважаю послідовних людей. Вона завжди була проросійською і такою ж залишилась. Не перевзулася в повітрі, як деякі".

Як відомо, Діана Панченко – проросійська журналістка і телеведуча телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та "Ukrlive". У лютому 2021 року, після запровадження санкцій проти каналів NewsOne, ZIK та "112 Україна", перейшла на телеканал "Перший незалежний" медіахолдингу Віктора Медведчука.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну гості "Першого незалежного" закликали українську владу капітулювати та визнати так звані "республіки" на окупованих територіях. Згодом відео таких закликів видалили з мережі, а редакційна політика каналу різко змінилася. Панченко зникла з медійного простору й почала вести Telegram-канал. У квітні 2022 року Нацагентство з питань запобігання корупції спільно з рухом "Чесно" включили Діану Панченко до списку державних зрадників. Сама ж Панченко торік в інтерв'ю виданню "Голос Правди" заявляла, що хоче переїхати до Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що окупований Донецьк з початку грудня часто обстрілюють. Саме у неділю, 11 грудня, окупанти накрили центр Донецька "Градами", традиційно звинувативши в цьому ЗСУ.