Ведущая телеканалов Медведчука засветилась в Донецке: в сети жестко отреагировали

Диана Панченко считает, что ее место — в оккупированном врагом Донецке

Одиозная ведущая токшоу "Первого независимого" (ранее NewsOne) Диана Панченко, прославившаяся своими пророссийскими взглядами, приехала в оккупированный Донецк. В воскресенье, 11 декабря, она опубликовала в своем Telegram-канале фото из захваченного города и написала:

"8 лет я получала абсолютно справедливые сообщения с вопросом: "Почему вы не приедете на Донбасс?" Я на Донбассе. Там, где должна быть. Подробности — скоро", — пишет она.

О ее поездке на Донбасс в Twitter высказался известный блоггер, украинский журналист и публицист Сергей Иванов:

"Судя по срочному приезду Дианы Панченко, в Донецке серьезный кризис не только с водой, но и с шалавами".

С иронией в Facebook отреагировала на пост Панченко украинская блоггерша Алена Яхно:

"Уважаю последовательных людей. Она всегда была пророссийской и таковой же осталась. Не переобулась в воздухе, как некоторые".

Как известно, Диана Панченко – пророссийская журналистка и телеведущая телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive. В феврале 2021 года после введения санкций против каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" перешла на телеканал "Первый независимый" медиахолдинга Виктора Медведчука.

После полномасштабного вторжения России в Украину гости "Первого независимого" призывали украинские власти капитулировать и признать т.наз. "республики" на оккупированных территориях. Впоследствии видео подобных призывов удалили из сети, а редакционная политика канала резко изменилась. Панченко исчезла из медийного пространства и начала вести Telegram-канал. В апреле 2022 года Нацагентство по предотвращению коррупции совместно с движением "Честно" включили Диану Панченко в список государственных предателей. Сама же Панченко в прошлом году в интервью изданию "Голос Правды" заявляла, что хочет переехать в Россию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что оккупированный Донецк с начала декабря часто обстреливают. Именно в воскресенье, 11 декабря, оккупанты накрыли центр Донецка "Градами", традиционно обвинив в этом ВСУ.