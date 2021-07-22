Ценители "русского мира" начали опалу ведущей канала Медведчука за проукраинское прошлое

Ценители так называемого "русского мира" обвинили украинскую журналистку Диану Панченко из NewsOne в предательстве. Дескать, у телеведущей канала Виктора Медведчука, которая "могла претендовать на звание моральных авторитетов и лидеров мнения адекватной части страны", было яркое проукраинское прошлое.
Так, в одном из российских СМИ вслед за критикой замредактора сайта "Страна" Светланы Крюковой, которая разнесла статью Владимира Путина и выступила с активной проукраинской позицией, взялись за ведущую Диану Панченко, обвинив в смене идеологической позиции.
На фоне обсуждений поста Крюковой Панченко возмутилась реплике адвоката, которая упрекала ее коллегу в двойных стандартах.
"Говорящая голова канала Виктора Медведчука по градусу своей русофобии и приспособленчеству ничем не отличается от Крюковой", - пишет СМИ, припоминая девушке, что во времена президентства Виктора Януковича она ходила в вышиванке и выступала против закона о региональных языках 2012 года.
Также представители "русского мира" с уверенностью пишут, что Медведчук якобы пригрел на шее "скрытую националистку, маскировавшуюся под борца за правду".
В Сети же высмеивают подобные выпады россиян. Так, украинский блогер и журналист Денис Казанский отреагировал на "разоблачение" Светланы Крюковой и Дианы Панченко в "Твиттере".
Ахахаха
Оце так зрада! Виявляється журналісти з телеканалів Медведчука продажні. Хто б міг подумати pic.twitter.com/tBoJP0LRRJ
— Денис Казанський (@den_kazansky) July 21, 2021
Короче, Панченко и Крюкова оказывается тоже русофобки. Причем, Диана Панченко (подумать только) даже ходила в вышиванке в 2012 году!
Это конечно невыносимо смешно. pic.twitter.com/ecCCQgvpBq
— Денис Казанський (@den_kazansky) July 21, 2021
Напомним, заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова после выражения проукраинской позиции стала героиней карикатуры.