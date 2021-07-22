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Ценители "русского мира" начали опалу ведущей канала Медведчука за проукраинское прошлое

Ценители "русского мира" начали опалу ведущей канала Медведчука за проукраинское прошлое
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф

Ценители так называемого "русского мира" обвинили украинскую журналистку Диану Панченко из NewsOne в предательстве. Дескать, у телеведущей канала Виктора Медведчука, которая "могла претендовать на звание моральных авторитетов и лидеров мнения адекватной части страны", было яркое проукраинское прошлое.

Так, в одном из российских СМИ вслед за критикой замредактора сайта "Страна" Светланы Крюковой, которая разнесла статью Владимира Путина и выступила с активной проукраинской позицией, взялись за ведущую Диану Панченко, обвинив в смене идеологической позиции. 

На фоне обсуждений поста Крюковой Панченко возмутилась реплике адвоката, которая упрекала ее коллегу в двойных стандартах.

"Говорящая голова канала Виктора Медведчука по градусу своей русофобии и приспособленчеству ничем не отличается от Крюковой", - пишет СМИ, припоминая девушке, что во времена президентства Виктора Януковича она ходила в вышиванке и выступала против закона о региональных языках 2012 года.

Также представители "русского мира" с уверенностью пишут, что Медведчук якобы пригрел на шее "скрытую националистку, маскировавшуюся под борца за правду".

В Сети же высмеивают подобные выпады россиян. Так, украинский блогер и журналист Денис Казанский отреагировал на "разоблачение" Светланы Крюковой и Дианы Панченко в "Твиттере".

 

 

Напомним, заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова после выражения проукраинской позиции стала героиней карикатуры.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 190

Все по теме:

Виктор Медведчук, РосСМИ, Светлана Крюкова, Диана Панченко, Критика журналистов.
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