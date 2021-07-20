"Восставшая" против Путина Светлана Крюкова стала героиней карикатуры

Заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова, которая раскритиковала статью российского президента Владимира Путина, стала героиней карикатуры.

В Сети появилась пародия на картину советского художника Сергея Григорьева "Прием в комсомол", написанную в 1949 году. Однако на месте девочки, которую торжественно принимают в организацию, - украинская журналистка Светлана Крюкова, а в числе зачисляющих в комсомол - нынешний президент Украины Владимир Зеленский, пятый президент Петр Порошенко, журналисты Дмитрий Гордон и Татьяна Черновол, телеведущий Савик Шустер и другие.

Отметим, что карикатура является продолжением резонанса, который вызвал блог журналистки. Ведь издание "Страна", где работает Крюкова, годами ассоциируется с работой в пророссийском поле. С начала создания СМИ активно поддерживает прокремлевские наративы и в целом его руководство подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Однако в своем посте Крюкова поддерживает самостоятельный выбор Украины и даже указывает на явные промахи в устройстве и жизни в соседней России. В комментариях под ее постом - настоящий взрыв эмоций украинцев.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский президент Владимир Зеленский на статью своего коллеги отреагировал в привычной манере - троллингом.