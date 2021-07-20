Скачать
Вторник, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
На пустой трассе: появилось видео момента смертельной аварии с зерновозом в Одессе
На пустой трассе: появилось видео момента смертельной аварии с зерновозом в Одессе
Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень
Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень

"Восставшая" против Путина Светлана Крюкова стала героиней карикатуры

"Восставшая" против Путина Светлана Крюкова стала героиней карикатуры
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

Заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова, которая раскритиковала статью российского президента Владимира Путина, стала героиней карикатуры.

В Сети появилась пародия на картину советского художника Сергея Григорьева "Прием в комсомол", написанную в 1949 году. Однако на месте девочки, которую торжественно принимают в организацию, - украинская журналистка Светлана Крюкова, а в числе зачисляющих в комсомол - нынешний президент Украины Владимир Зеленский, пятый президент Петр Порошенко, журналисты Дмитрий Гордон и Татьяна Черновол, телеведущий Савик Шустер и другие.

Отметим, что карикатура является продолжением резонанса, который вызвал  блог журналистки. Ведь издание "Страна", где работает Крюкова, годами ассоциируется с работой в пророссийском поле. С начала создания СМИ активно поддерживает прокремлевские наративы и в целом его руководство подозревают в связях с российскими спецслужбами. 

Однако в своем посте Крюкова поддерживает самостоятельный выбор Украины и даже указывает на явные промахи в устройстве и жизни в соседней России. В комментариях под ее постом - настоящий взрыв эмоций украинцев.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский президент Владимир Зеленский на статью своего коллеги отреагировал в привычной манере - троллингом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 432

Все по теме:

Страна, Карикатура, Светлана Крюкова, статья Путина, Критика Путина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
02 Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
03 В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)
04 В Китае взлетел на воздух алюминиевый завод (видео)
05 "С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Пробка из-под минералки выстрелила парню в глаз: жертва ЧП записал эксперимент на видео
Пробка из-под минералки выстрелила парню в глаз: жертва ЧП записал эксперимент на видео
Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц: сколько он сейчас стоит
Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц: сколько он сейчас стоит
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь