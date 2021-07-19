Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)

Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются

Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
06:05 Сегодня Телеграф

На днях президент РФ Владимир Путин внезапно опубликовал на сайте Кремля большую статью об Украине. Сами украинцы ничего принципиально нового в ней не увидели - в тексте, подписанном главой Кремля, недвухсмысленно намекалось на новые территориальные претензии к Украине и говорилось о единстве украинского и российского народов.

Стоит отметить, что в самой Украине достаточно вяло отреагировали на это событие. Причиной тому, вероятно, было отсутствие все той же новизны и нежелание официального Киева публиковать комментарий, актуализируя обсуждение.

Впрочем, произошло то, чего никто, пожалуй, не ожидал - заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова раскритиковала статью российского президента, расставив несколько важных акцентов в своем посте в Facebook. Казалось бы, какой резонанс может вызвать блог журналистки... но вся соль в том, что издание "Страна" годами ассоциируется с работой в пророссийском поле, с начала создания СМИ активно поддерживает прокремлевские наративы и в целом его руководство подозревают в связях с российскими спецслужбами. Главный редактор Игорь Гужва уже несколько лет не проживает в Украине и получил политическое убежище в Австрии.

Дабы нас не обвинили в вырывании фраз из контекста, публикуем блог Светланы Крюковой целиком.

Светлана Крюкова про статью Владимира Путина

Светлана Крюкова про статью Владимира Путина

Светлана Крюкова про статью Владимира Путина

В посте, как можно увидеть, Крюкова поддерживает самостоятельный выбор Украины и даже указывает на явные промахи в устройстве и жизни в соседней России. В комментариях под ее постом просто "бомбануло".

Светлана Крюкова про статью Владимира Путина - реакция соцсетей

"Да уж, деньги не пахнут. Светлана! какая муха вас укусила? вроде как .....наша.... и вдруг такая агрессия и русофобия...Неужто и с вами поступили как с бывш. ведущими канала Наш , и переманили за "достойный" оклад?!Сложно разочаровываться в тех, в кого верил...", - написал в комментариях шоумен Владимир Быстряков, который из-за своих пророссийских взглядов стал фигурантом базы "Миротворец".

Сама же Крюкова утверждает, что своих убеждений относительно Путина она не меняла.

Отметилась в комментариях и Ольга Шарий - жена блогера Анатолия Шария, которого давно обвиняют в работе на российские спецслужбы.

Ольга Шарий обвинила Светлану Крюкова в работе на Офис президента Украины

Сам же Анатолий успел записать уже два ролика по поводу поста Крюковой, и, очевидно, это еще не конец.

В целом, Крюкову обвинили в предательстве идеалов "русского мира" и даже заподозрили в тайных связях с Офисом президента. Сама же журналистка отрицает любые обвинения. Звучали даже предположения, что такой пост может быть частью договоренности между Банковой и главредом "Страны" Игорем Гужвой, результатом которой будет возвращение последнего в Украину.

Игорь Гужва также был вынужден отреагировать, сообщив, что не согласен с высказываниями своей подчиненной, однако увольнять ее он не будет. Более того, подчеркнув, что редакционная политика издания "Страна.юа" не поменяется.

Игорь Гужва про пост Светланы Крюковой

Стоит отметить, что многие блогеры и ЛОМы из так называемого "патриотического" лагеря поблагодарили Светлану за блог. После этого ситуацию пришлось комментировать даже штатному кремлевскому пропагандисту Сергею Маркову. Псевдополитолог высказал предположение, что таким образом издание "Страна.юа" защищается от нападок неких националистов и повторил штампы московской пропаганды о диктатуре и фашизме в Украине.

Сергей Марков про Светлану Крюкову и издание Страна юа

В целом, пост наделал много шуму - куда более, чем сама статья Путина. К слову, украинский президент на статью своего коллеги отреагировал в привычной манере - троллингом.

Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
Просмотры: 421

Все по теме:

Владимир Путин, Игорь Гужва, Светлана Крюкова, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
02 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
03 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
04 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
05 В Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину и подрался с полицейскими
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь