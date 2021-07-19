Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются

На днях президент РФ Владимир Путин внезапно опубликовал на сайте Кремля большую статью об Украине. Сами украинцы ничего принципиально нового в ней не увидели - в тексте, подписанном главой Кремля, недвухсмысленно намекалось на новые территориальные претензии к Украине и говорилось о единстве украинского и российского народов.

Стоит отметить, что в самой Украине достаточно вяло отреагировали на это событие. Причиной тому, вероятно, было отсутствие все той же новизны и нежелание официального Киева публиковать комментарий, актуализируя обсуждение.

Впрочем, произошло то, чего никто, пожалуй, не ожидал - заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова раскритиковала статью российского президента, расставив несколько важных акцентов в своем посте в Facebook. Казалось бы, какой резонанс может вызвать блог журналистки... но вся соль в том, что издание "Страна" годами ассоциируется с работой в пророссийском поле, с начала создания СМИ активно поддерживает прокремлевские наративы и в целом его руководство подозревают в связях с российскими спецслужбами. Главный редактор Игорь Гужва уже несколько лет не проживает в Украине и получил политическое убежище в Австрии.

Дабы нас не обвинили в вырывании фраз из контекста, публикуем блог Светланы Крюковой целиком.

В посте, как можно увидеть, Крюкова поддерживает самостоятельный выбор Украины и даже указывает на явные промахи в устройстве и жизни в соседней России. В комментариях под ее постом просто "бомбануло".

"Да уж, деньги не пахнут. Светлана! какая муха вас укусила? вроде как .....наша.... и вдруг такая агрессия и русофобия...Неужто и с вами поступили как с бывш. ведущими канала Наш , и переманили за "достойный" оклад?!Сложно разочаровываться в тех, в кого верил...", - написал в комментариях шоумен Владимир Быстряков, который из-за своих пророссийских взглядов стал фигурантом базы "Миротворец".

Сама же Крюкова утверждает, что своих убеждений относительно Путина она не меняла.

Отметилась в комментариях и Ольга Шарий - жена блогера Анатолия Шария, которого давно обвиняют в работе на российские спецслужбы.

Сам же Анатолий успел записать уже два ролика по поводу поста Крюковой, и, очевидно, это еще не конец.

В целом, Крюкову обвинили в предательстве идеалов "русского мира" и даже заподозрили в тайных связях с Офисом президента. Сама же журналистка отрицает любые обвинения. Звучали даже предположения, что такой пост может быть частью договоренности между Банковой и главредом "Страны" Игорем Гужвой, результатом которой будет возвращение последнего в Украину.

Игорь Гужва также был вынужден отреагировать, сообщив, что не согласен с высказываниями своей подчиненной, однако увольнять ее он не будет. Более того, подчеркнув, что редакционная политика издания "Страна.юа" не поменяется.

Стоит отметить, что многие блогеры и ЛОМы из так называемого "патриотического" лагеря поблагодарили Светлану за блог. После этого ситуацию пришлось комментировать даже штатному кремлевскому пропагандисту Сергею Маркову. Псевдополитолог высказал предположение, что таким образом издание "Страна.юа" защищается от нападок неких националистов и повторил штампы московской пропаганды о диктатуре и фашизме в Украине.

В целом, пост наделал много шуму - куда более, чем сама статья Путина. К слову, украинский президент на статью своего коллеги отреагировал в привычной манере - троллингом.