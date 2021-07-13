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"Я просто не знал, на что он тратит свое время": Зеленский потроллил Путина за статью о "братских народах"

"Я просто не знал, на что он тратит свое время": Зеленский потроллил Путина за статью о "братских народах"
14:02 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью российского лидера Владимира Путина о "братских народах": обещает подробно ознакомиться и даже дать ответ. Об этом гарант заявил во время конференции "Украина 30. Гуманитарная политика", передает "Интерфакс-Украина".

Так, гарант пообещал проанализировать статью, как только у него найдется время.

"Вроде бы она же написана по-украински… значит надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что подготовка статьи заняла у Путина немало времени, требовала работы с архивами.

"Некоторые части – те, что я прочитал - я увидел там глубокую работу. Действительно, потратил президент РФ много времени, потому что там архивной работы очень много. Я, что же, могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы…", - заявил Зеленский.

Тогда как возможности для украинско-российской встречи, добавил гарант, в РФ не находят.

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"Мы постоянно говорим о нашей встрече. И на встречу президентов Украины и РФ сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит свое время, и сейчас я вижу результат", - заметил Зеленский.

По словам президента, что-то из написанного главы государств могли бы обсудить на встрече. Более того, Зеленский готов предоставить Путину "много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем".

Напомним, украинцы расценили большую статью с рассуждениями президента России Владимира Путина об "историческом единстве украинцев и россиян" как попытку оправдания оккупации Крыма и заявку на продолжение политики агрессии против Украины.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 382

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Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, статья Путина.
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