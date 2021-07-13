"Хотим жить - нужно вооружаться": реакция украинцев на статью Путина

Украинцы расценили большую статью с рассуждениями президента России Владимира Путина об "историческом единстве украинцев и россиян" как попытку оправдания оккупации Крыма и заявку на продолжение политики агрессии против Украины.

Так, журналист Денис Попович на своей странице в соцсети Facebook характеризует статью как "список территориальных претензий".

Журналист Денис Казанский назвал эту статью полным вранья и манипуляций "унылым пересказом советского учебника истории".

Политический психолог Светлана Чунихина назвала путинский манифест "типичным стоном пограничной личности aka я ненавижу тебя, только не бросай меня" и подчеркнула, что с этого стона начинается немало насильственных преступлений.

При этом Аркадий Бабченко предложил украинцам не искать в статье Путина какие-то смыслы и не изобретать велосипед, придумывая какие-либо ответы, а воспользоваться знаменитой нецензурной кричалкой футбольных фанатов о президенте России.

Ранее политолог Андрей Окара проанализировал для "Телеграфа" меседжи, заложенные хозяином Кремля в этой статье.