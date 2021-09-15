Ведущая канала Медведчука обрадовалась росту цен на газ и уколола украинцев: ей нашли чем ответить

Журналистку порадовали цены на газ в Европе.

С конца августа в Европе наблюдается рекордный рост цены на природный газ.

Согласно последним данным, на бирже Ice Futures цена октябрьских фьючерсов достигла 964 долларов США за 1000 кубических метров (25,6 тысячи гривен).

Среди причин резкого роста эксперты отмечают низкие его запасы в европейских хранилищах, проблемы с добычей газа в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида", а также то, что "Газпром" в сентябре не закупил достаточных мощностей украинской ГТС.

На ситуацию не могли не отреагировать пророссийские пропагандисты, среди которых оказалась и ведущая "Першого незалежного" Диана Панченко.

"962 за тысячу кубов! SLAVA UKRAINI", — написала она, тем самым подколов секретаря СНБО Алексея Данилова, который выступал за переход на латиницу.

Реакция сети не заставила себя долго ждать.

"Телепропагандистка (ТП если покороче) Медведчука радуется ценам похлеще Скабеевой", — отметил блогер Алексей Голобуцкий.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" ранее писал, что ждет Украину в связи с ростом цен на газ в Европе.