Рус

Ведуча каналу Медведчука зраділа зростанню цін на газ і вколола українців: їй знайшли чим відповісти

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
61
Газ Новина оновлена 15 вересня 2021, 17:59
Газ

Журналістку порадували ціни на газ в Європі.

З кінця серпня в Європі спостерігається рекордний ріст ціни на природний газ.

Згідно з останніми даними, на біржі Ice Futures ціна жовтневих ф’ючерсів досягла 964 доларів США за 1000 кубічних метрів (25,6 тисячі гривень).

Серед причин різкого зростання експерти відзначають низькі його запаси в європейських сховищах, проблеми з видобутком газу в Мексиканській затоці через ураган "Іда", а також те, що "Газпром" у вересні не закупив достатніх потужностей української ГТС.

На ситуацію не могли не відреагувати проросійські пропагандисти, серед яких опинилася і ведуча "Першого незалежного" Діана Панченко.

"962 за тисячу кубів! SLAVA UKRAINI", — написала вона, тим самим подколола секретаря РНБО Олексія Данилова, який виступав за перехід на латинку.

Реакція мережі не змусила себе довго чекати.

"Телепропагандистка (ТП якщо коротше) Медведчука радіє цінами сильніше Скабеєвой", — зазначив блогер Олексій Голобуцький.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" раніше писав, що чекає Україну в зв’язку з ростом цін на газ в Європі.

На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Дніпро
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Нові сертифікати вакцинації мають різні терміни придатності: що треба знати
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко може продовжити кар’єру за океаном
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Таня Парфільєва і Юля Верба
Не поділили нагороду: між блогерами-мільйонниками Вербою і Парфільєвою розгорівся великий скандал