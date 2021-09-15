Ведуча каналу Медведчука зраділа зростанню цін на газ і вколола українців: їй знайшли чим відповісти

Журналістку порадували ціни на газ в Європі.

З кінця серпня в Європі спостерігається рекордний ріст ціни на природний газ.

Згідно з останніми даними, на біржі Ice Futures ціна жовтневих ф’ючерсів досягла 964 доларів США за 1000 кубічних метрів (25,6 тисячі гривень).

Серед причин різкого зростання експерти відзначають низькі його запаси в європейських сховищах, проблеми з видобутком газу в Мексиканській затоці через ураган "Іда", а також те, що "Газпром" у вересні не закупив достатніх потужностей української ГТС.

На ситуацію не могли не відреагувати проросійські пропагандисти, серед яких опинилася і ведуча "Першого незалежного" Діана Панченко.

"962 за тисячу кубів! SLAVA UKRAINI", — написала вона, тим самим подколола секретаря РНБО Олексія Данилова, який виступав за перехід на латинку.

Реакція мережі не змусила себе довго чекати.

"Телепропагандистка (ТП якщо коротше) Медведчука радіє цінами сильніше Скабеєвой", — зазначив блогер Олексій Голобуцький.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" раніше писав, що чекає Україну в зв’язку з ростом цін на газ в Європі.