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Фундаментальна річ: Данілов пропонує перейти в Україні на латиницю

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Секретар РНБО Олексій Данілов Новина оновлена 12 вересня 2021, 12:20
Секретар РНБО Олексій Данілов

На думку Данілова, англійську мову треба починати вчити з садочка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід позбутися від кирилиці і перейти на латиницю, а англійську мову починати вивчати з дитячого садка.

Про це Олексій Данілов заявив у інтервʼю "Радіо Свобода", опублікованому у суботу, 11 вересня.

Так, Данілов заявив, що він за те, щоб перейти з кирилиці на латиницю та назвав це "однією з фундаментальних речей".

За словами секретаря РНБО, він виступає за дві мови в Україні — українську та англійську. Данілов вважає, що англійська мова має бути обовʼязковою, адже це мова "цивілізованого спілкування". При цьому посадовець закликає її вивчати починаючи з дитячого садочка.

"Ми повинні розуміти, що англійську мову повинні знати всі. Хто вже немолодий, комусь складно, але це одна справа, а в дитячих садах, в школах це повинно бути", — заявив він.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для визволення Донецька та Луганська потрібен лише наказ, а українська армія готова виконати будь-яке завдання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі розкритикували міжнародний сертифікат вакцинації, де кирилицею замість назви вакцини написали "Коронавірусна хвороба COVID-19", а в графі "виробник" зазначили "Серум Інстітьют оф Індіа".

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