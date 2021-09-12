Фундаментальна річ: Данілов пропонує перейти в Україні на латиницю

На думку Данілова, англійську мову треба починати вчити з садочка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід позбутися від кирилиці і перейти на латиницю, а англійську мову починати вивчати з дитячого садка.

Про це Олексій Данілов заявив у інтервʼю "Радіо Свобода", опублікованому у суботу, 11 вересня.

Так, Данілов заявив, що він за те, щоб перейти з кирилиці на латиницю та назвав це "однією з фундаментальних речей".

За словами секретаря РНБО, він виступає за дві мови в Україні — українську та англійську. Данілов вважає, що англійська мова має бути обовʼязковою, адже це мова "цивілізованого спілкування". При цьому посадовець закликає її вивчати починаючи з дитячого садочка.

"Ми повинні розуміти, що англійську мову повинні знати всі. Хто вже немолодий, комусь складно, але це одна справа, а в дитячих садах, в школах це повинно бути", — заявив він.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для визволення Донецька та Луганська потрібен лише наказ, а українська армія готова виконати будь-яке завдання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі розкритикували міжнародний сертифікат вакцинації, де кирилицею замість назви вакцини написали "Коронавірусна хвороба COVID-19", а в графі "виробник" зазначили "Серум Інстітьют оф Індіа".