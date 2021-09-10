Для визволення Донецьку та Луганську потрібен лише наказ: Данілов

Зараз українські військовослужбовці гідно тримають оборону на Донбасі.

В разі, якщо українська влада дасть наказ визволити окуповані Росією Донецьк та Луганськ, армія зможе це зробити — потрібен лише дозвіл.

Про це в четвер, 9 вересня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у прямому ефірі "Право на владу".

За його словами, українська армія може виконати будь-яке завдання, аби лише була команда на його виконанння.

Данілов відзначив досягнення українських армійців під час виконання спецоперації з визволення громадян з Афганістану, окупованого представниками руху "Талібан".

Секретар заявив, що для визволення Донецької та Луганської областей достатньо лише одного наказу від верховного головнокомандувача, тобто від президента України Володимира Зеленського.

От тільки в результаті таких дій можуть загинути десятки чи сотні воїнів, життя яких важливе для влади.

Данілов також підкреслив, що зараз українські військові відповідають на обстріли російських бойовиків і гідно тримають оборону. За його словами, після таких відповідей противник запрошує "тиші" після цього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 вересня на День знань в окуупованому Донецьку під час шкільної лінійки підняли російський прапор та ввімкнули гімн РФ.

Також ми писали, що наприкінці серпня в Сеастополі (Крим) окупанти влаштували дивний перформенс — балерини станцювали на тлі танків.