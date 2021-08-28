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До евакуації американців з Кабула залучили спецназ ЗСУ

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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До евакуації американців з Кабула залучили спецназ ЗСУ Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:40
Евакуація афганців з Кабула

Людей продовжують вивозити із захопленого талібами Афганістану.

Посольство США в Україні подякувало підрозділу військової розвідки Сил спецоперацій Збройних сил України за допомогу в організації евакуації в аеропорту Кабула, де напередодні терористи влаштували кілька вибухів.

Подяку розмістили на сторінці посольства в Facebook.

Українські спецназівці допомогли сісти на літак афганським партнерам США, повідомляється, що серед них були люди з інвалідністю.

Нагадаємо, в Кабулі 26 серпня прогриміли три вибухи в районі аеропорту з якого евакуюються афганці та громадяни інших країн після приходу до влади талібів.

Рейси літаків з Афганістану вдалося відновити вже на наступний день. Відзначимо, що в країні залишилися українці, які потребують евакуації.

Точна кількість жертв терактів досі не названа. За різними джерелами відомо, що загинули приблизно 13 американських військових і 72 афганці. Президент США Джо Байден пообіцяв помститися за організацію вибухів лідерам ІДІЛ, які взяли на себе відповідальність.

"Телеграф" писав, що "Талібан" прийшов до влади в Афганістані в середині серпня, захопивши ключові міста країни.

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