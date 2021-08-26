Укр

В Кабуле прогремел третий взрыв: сработала мина в припаркованном автомобиле (фото)

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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В Кабуле прогремел третий взрыв: сработала мина в припаркованном автомобиле (фото) Новость обновлена 26 августа 2021, 22:22
В Кабуле очередной взрыв - на воздух взлетел автомобиль

Жертвами серии взрывов стали 12 американцев и более 60 афганцев

В столице Афганистана Кабуле после серии терактов вечером, 26 августа, прогремел третий взрыв. По предварительной информации, сработала мина в автомобиле вблизи сгоревшего моста.

Об этом сообщает телеканал FoxNews.

По данным СМИ, третий взрыв произошел в районе Пули-Сухтаб вблизи кабульского аэропорта. Там на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. А после были слышны выстрелы.

Количество жертв и пострадавших вследствие третьего взрыва на данный момент неизвестно. Однако, как сообщается, взрывы в Кабуле, произошедшие сегодня, унесли жизни 11 американских морских пехотинцев и одного флотского медика. Также погибли более 60 афганцев, и еще 150 получили ранения разной степени тяжести.

В сети появились кадры взорванного вблизи аэропорта автомобиля:

Третий взрыв прогремел в Кабуле
Третий взрыв прогремел в Кабуле

Информацию о 12 погибших американцах подтвердили в Пентагоне. Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что 11 морских пехотинцев и один медик погибли, а еще 15 американских военных получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что первый взрыв прогремел в толпе около аэропорта Кабула — там подорвался террорист-смертник, вследствие чего погибли два человека. Затем взрыв произошел возле гостиницы "Барон", где находились американцы. На месте погибли несколько морпехов. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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