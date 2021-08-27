Укр

"Мы не простим. Мы не забудем": Байден заявил, что США будут бомбить террористов в Афганистане и Пакистане

Автор
Г. Михайлова
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"Мы не простим. Мы не забудем": Байден заявил, что США будут бомбить террористов в Афганистане и Пакистане Новость обновлена 27 августа 2021, 08:58
Джо Байден во время заявления.

США не планируют усиливать военное присутствие после терактов в Кабуле.

После серии терактов в Кабул, в которых погибли десятки людей, Пентагон заявил о готовности к жестки мерам. Президент США Джо Байден отдал приказ о разработке ударов по руководству и объектам ИГИЛ в Афганистане и Пакистане.

Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне.

В результате атаки террористов погибли по меньшей мере 13 американских военных и 72 афганца. Байден сказал, что США выследит всех террористов и заставит их заплатить за содеянное. Он рассказал, что в Белом доме предполагают, кто стоит за терактами:

"У нас есть некоторые основания полагать, что мы знаем, кто они, и мы найдем способы по нашему выбору, без крупных операций вооруженных сил, чтобы достать их. Где бы они ни были"

По словам президента США, после атаки не планируется прекращать или продлять эвакуацию американцев из Кабула и отдельно подчеркнул, что связи между "Исламским государством" и "Талибаном" в этих нападениях Белый дом не видит. Он отметил, что вывод американских войск — в личных интересах талибов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Афганистане талибы захватили власть в августе практически на всей территории страны. 26 августа в столице, Кабуле, прогремели три взрыва.

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