Укр

К эвакуации американцев из Кабула привлекли спецназ ВСУ

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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К эвакуации американцев из Кабула привлекли спецназ ВСУ Новость обновлена 28 августа 2021, 15:40
Эвакуация афганцев из Кабула

Людей продолжают вывозить из захваченного талибами Афганистана.

Посольство США в Украине поблагодарило подразделения военной разведки Сил спецопераций Вооруженных сил Украины за помощь в организации эвакуации в аэропорте Кабула, где накануне террористы устроили несколько взрывов.

Благодарность разместили на странице посольства в Facebook.

Украинские спецназовцы помогли сесть на самолет афганским партнерам США, сообщается, что среди них были люди с инвалидностью.

Напомним, в Кабуле 26 августа прогремели три взрыва в районе аэропорта из которого эвакуируются афганцы и граждане других стран после прихода к власти талибов.

Рейсы самолетов из Афганистана удалось восстановить уже на следующий день. Отметим, что в стране остались украинцы, которые нуждаются в эвакуации.

Точное количество жертв терактов до сих пор не названо. По разным источникам известно, что погибли примерно 13 американских военных и 72 афганца. Президент США Джо Байден пообешал отомстить за организацию взрывов лидерам ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность.

"Телеграф" писал, что "Талибан" пришел к власти в Афганистане в средине августа, захватив ключевые города страны.

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