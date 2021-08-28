К эвакуации американцев из Кабула привлекли спецназ ВСУ
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Людей продолжают вывозить из захваченного талибами Афганистана.
Посольство США в Украине поблагодарило подразделения военной разведки Сил спецопераций Вооруженных сил Украины за помощь в организации эвакуации в аэропорте Кабула, где накануне террористы устроили несколько взрывов.
Благодарность разместили на странице посольства в Facebook.
Украинские спецназовцы помогли сесть на самолет афганским партнерам США, сообщается, что среди них были люди с инвалидностью.
Напомним, в Кабуле 26 августа прогремели три взрыва в районе аэропорта из которого эвакуируются афганцы и граждане других стран после прихода к власти талибов.
Рейсы самолетов из Афганистана удалось восстановить уже на следующий день. Отметим, что в стране остались украинцы, которые нуждаются в эвакуации.
Точное количество жертв терактов до сих пор не названо. По разным источникам известно, что погибли примерно 13 американских военных и 72 афганца. Президент США Джо Байден пообешал отомстить за организацию взрывов лидерам ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность.
"Телеграф" писал, что "Талибан" пришел к власти в Афганистане в средине августа, захватив ключевые города страны.
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