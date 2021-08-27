Из Кабула возобновили эвакуационные рейсы: украинцев могут забрать уже в ближайшее время

Украинские военные вывезли из Кабула 69 украинцев

После серии терактов в аэропорту Кабула желающих покинуть Афганистан стало еще больше. В пятницу, 27 августа, стало известно о возобновлении эвакуационных рейсов.

Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Известно, что сегодня утром из международного аэропорта имени Хамида Карзая уже вылетели несколько самолетов.

Тем временем, число ожидающих эвакуации граждан стремительно растет. Люди толпами собираются за 500 метров от аэропорта в надежде, что их эвакуируют из горячей точки. Некоторые пытаются передать военнослужащим документы детей, чтобы из страны забрали хотя бы их.

"Телеграфу" из достоверных источников стало известно, что украинский самолет днем ранее, 26 августа, совершил рейс из афганского Кабула и приземлился в пакистанском Исламабаде с 266-ю эвакуированными гражданами, в их числе — 69 украинцев. Сегодня, 27 августа, украинские военные еще раз отправятся в аэропорт Кабула, чтобы забрать остальных украинцев и членов их семей, а также граждан других государств.

Как сообщалось ранее, в украинском Министерстве иностранных дел заявили о подготовке четвертого эвакуационного рейса из Кабула. Эвакуации из горячей точки нуждаются около сотни украинцев и членов их семей.