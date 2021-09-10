Укр

Для освобождения Донецка и Луганска нужен только приказ: Данилов

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Украинская армия может выполнить любые поставленные задачи Новость обновлена 10 сентября 2021, 07:47
Украинская армия может выполнить любые поставленные задачи

Сейчас украинские военнослужащие достойно держат оборону на Донбассе.

В случае, если украинская власть даст приказ освободить оккупированные Россией Донецк и Луганск, армия сможет это сделать — нужно только разрешение.

Об этом в четверг, 9 сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в прямом эфире "Право на власть".

По его словам, украинская армия может выполнить любую задачу, только была бы команда на ее исполнение.

Данилов отметил достижения украинских армейцев во время выполнения спецоперации по освобождению граждан из Афганистана, оккупированного представителями движения "Талибан".

Секретарь заявил, что для освобождения Донецкой и Луганской областей достаточно одного приказа от верховного главнокомандующего, то есть от президента Украины Владимира Зеленского.

Вот только в результате таких действий могут погибнуть десятки или сотни тысяч воинов, жизнь которых важна для власти.

Данилов также подчеркнул, что сейчас украинские военные отвечают на обстрелы российских боевиков и достойно держат оборону. По его словам, после таких ответов противник просит "тишины" после этого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 сентября в День знаний в оккупированном Донецке во время школьной линейки подняли российский флаг и включили гимн РФ.

Также мы писали, что в конце августа в Севастополе (Крым) оккупанты устроили странный перформанс — балерины станцевали на фоне танков.

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