Фундаментальная вещь: Данилов предлагает перейти Украине на латиницу

По мнению Данилова, английский язык надо начинать учить с садика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине следует избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а английский язык начинать изучать с детского сада.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью "Радио Свобода", опубликованном в субботу, 11 сентября.

Так, Данилов заявил, что он за то, чтобы перейти с кириллицы на латиницу и назвал это "одной из фундаментальных вещей".

По словам секретаря СНБО, он выступает за два языка в Украине — украинский и английский. Данилов считает, что английский язык должен быть обязательным, ведь это язык "цивилизованного общения". При этом чиновник призывает его изучать начиная с детского сада.

"Мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже немолодой, кому сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть", — заявил он.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Донецка и Луганска нужен только приказ, а украинская армия готова выполнить любую задачу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети раскритиковали международный сертификат вакцинации, где кириллицей вместо названия вакцины написали "Коронавирусная болезнь COVID-19", а в графе "производитель" отметили "Серум Инститьют оф Индиа".