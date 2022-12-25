На крок ближче до звільнення: ЗСУ взяли під контроль ділянку важливої траси на Луганщині

Українські захисники змогли взяти під вогневий контроль важливу ділянку траси у Луганській області

ЗСУ покращили свої позиції в Луганській області, а окупанти втратили можливість безкарного переміщення від Кремінної до Сєвєродонецька.

Як повідомив блогер та військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, українські захисники досягли повного вогневого контролю за ділянкою траси Р-66.

"Тепер проїхати окупантам цим відрізком мінімум п’ять кілометрів, м’яко кажучи, на розслабоні та з вітерцем зовсім не вийде", — зазначив він, додавши, що Кремінна тепер відрізана від Сєвєродонецька.

За його словами, фізична присутність бійців ЗСУ на цій трасі створить для росіян величезну логістичну проблему і не дозволить ефективно постачати тим окупантам, які опинилися в Кремінній.

"Поки що ми говоримо про вогневий контроль. Але саме з цього все починається", — підкреслив Коваленко.

Блогер зазначив, що місто стало на крок ближче до звільнення, а позиції росіян — на крок ближче до обвалення.

Як повідомлялося раніше, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявляв, що окупанти вже розуміють, що звільнення Кремінної та Сватова є питанням часу, а тому заздалегідь почали готувати позиції на другій лінії у Старобільську.