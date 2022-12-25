На шаг ближе к освобождению: ВСУ взяли под контроль участок важной трассы на Луганщине

Украинские защитники смогли взять под огневой контроль важный участок трассы в Луганской области

ВСУ улучшили свои позиции в Луганской области, а оккупанты потеряли возможность безнаказанного перемещения от Кременной до Северодонецка.

Как сообщил блогер и военно-политический обозреватель Александр Коваленко, украинские защитники достигли полного огневого контроля за участком трассы Р-66.

"Теперь проехать оккупантам по этому отрезку минимум пяток километров, мягко говоря, на расслабоне и с ветерком совсем не получится", — отметил он, добавив, что Кременная теперь отрезана от Северодонецка.

По его словам, физическое присутствие бойцов ВСУ на этой трассе создаст для россиян огромную логистическую проблему и не позволит эффективно снабжать тех оккупантов, которые оказались в Кременной.

"Пока мы говорим об огневом контроле. Но именно с этого всё начинается", — подчеркнул Коваленко.

Блогер указал, что город стал на шаг ближе к освобождению, а позиции россиян — на шаг ближе к обрушению.

Как сообщалось ранее, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявлял, что оккупанты уже понимают, что освобождение Кременной и Сватово является вопросом времени, а потому заранее начали готовить позиции на второй линии в Старобельске.