Оккупанты могли замедлиться под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Атаки врага отразили в 15 населенных пунктах

Российские оккупанты могли замедлиться под Бахмутом, но говорить о достижении кульминации наступления пока рано. Войска врага двигаются с меньше скоростью и даже более, часть вагнеровцев могли оттеснить назад.

Как сообщают в ISW, за ноябрь и декабрь враг меньше совершал наступлений, чем в октябре. Российским оккупантам, вероятно, будет тяжело держать темп наступления и они могут захотеть тактической или оперативной паузы.

Оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута и Авдеевки, а также проводить контратаки на линии Сватово — Кременная. По данным Генштаба ВСУ, атаки врага удалось отразить в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка в Донецкой.

На юге Украины российский спецназ может вести разведку дельты Днепра, чтобы изучить украинскую оборону на правом берегу.

Карта военныех действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают проводить контратаки, пытаясь восстановить утраченные позиции на линии Сватово — Кременная. Бои шли к западу и северо-западу от Сватово, к северу и северо-западу, югу от Кременной. Также украинские войска продолжают наносить удары по тыловым частям россии.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области враг наступает в районе Бахмута, в том числе идут бои на окраинах самого города. Российские оккупанты продолжают заявлять об успехах, но оценка аналитиков показывает, что враг замедлился. В районе Авдеевки также продолжаются атаки врага. Бои идут в Марьинке.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На южном направлении оккупанты атак не проводили, обстреливали населенные пункты. В Херсоне вследствие обстрелов погибли 10 человек. Вражеский спецназ может разведывать дельту Днепра для изучения украинской обороны.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии общество продолжает требовать войны, все меньше склоняясь к переговорам. Известный российский шахматист Гарри Каспаров оценил ситуацию в стране и сказал, что если Украина отдаст хоть часть своей территории это будет не победой, а компромиссом. Такой исход приведет к новой войне в будущем.