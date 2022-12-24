"Отступать некуда": Каспаров рассказал о единственном сценарии завершения войны

Если мир позволит россии победить или достичь компромиссного решения в войне против Украины, то это лишь приведет к новой войне в будущем

У цивилизованного мира есть лишь один вариант завершения войны россии против Украины, и он заключается в полном освобождении всех украинских территорий и выплате репараций.

Об этом рассказал российский шахматист, оппозиционер и критик кремля Гарри Каспаров в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, если по итогу войны допустить хотя бы малейшие территориальные уступки, то это уже будет не украинской победой, а компромиссом, который неизбежно приведет к новой войне в будущем.

Он подчеркнул, что Запад необходимо убедить в том, что никаких других вариантов кроме полного военного разгрома россии в принципе быть не может.

"Любое отступление от программы максимум, которое включает и освобождение территорий, и репарации, и выдачу военных преступников, это карт-бланш на будущее", — сказал Каспаров.

Политик говорит, что в противном случае любой диктатор и террорист в мире получит четкий сигнал о том, что наличие ядерного оружия и политической решимости проливать кровь заставит западные страны пойти на уступки.

"Настало время, когда отступать некуда", — подчеркнул Каспаров.

Как сообщалось ранее, украинский дипломат Валерий Чалый накануне заявил, что если ВСУ получат все необходимое им вооружение, включая танки, то войну можно будет закончить за месяц. В противном случае конфликт может растянуться на годы.