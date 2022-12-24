"Відступати нікуди": Каспаров розповів про єдиний сценарій завершення війни

Якщо світ дозволить росії перемогти чи досягти компромісного рішення у війні проти України, то це лише призведе до нової війни у майбутньому.

У цивілізованого світу є лише один варіант завершення війни росії проти України, і він полягає у повному звільненні всіх українських територій та виплаті репарацій.

Про це розповів російський шахіст, опозиціонер і критик кремля Гаррі Каспаров в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, якщо за підсумками війни допустити хоча б найменші територіальні поступки, то це вже буде не українська перемога, а компроміс, який неминуче призведе до нової війни в майбутньому.

Він наголосив, що Захід необхідно переконати в тому, що жодних інших варіантів, окрім повного військового розгрому росії, в принципі бути не може.

"Будь-який відступ від програми максимум, який включає і звільнення територій, і репарації, і видачу військових злочинців, це карт-бланш на майбутнє", — сказав Каспаров.

Політик каже, що інакше будь-який диктатор і терорист у світі отримає чіткий сигнал про те, що наявність ядерної зброї та політичної рішучості проливати кров змусить західні країни піти на поступки.

"Настав час, коли відступати нікуди", — наголосив Каспаров.

Як повідомлялося раніше, український дипломат Валерій Чалий напередодні заявив, що якщо ВСУ отримають усе необхідне озброєння, включаючи танки, то війну можна буде закінчити за місяць. В іншому випадку конфлікт може розтягнутися на роки.