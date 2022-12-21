"Доля росії висить на ниточці": Піонтковський спрогнозував появу "котла" для окупантів
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Перемога України залежить лише від наявності необхідної зброї
Доля росії нині висить на волосині і залежить від того, наскільки Захід буде рішучим у питаннях постачання Україні необхідного їй озброєння.
Про це розповів російський політолог, публіцист та критик російського диктатора володимира путіна Андрій Піонтковський в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.
За його словами, наступним важливим кроком для ЗСУ буде звільнення Мелітополя та вихід до Бердянська, після чого утвориться величезний Кримсько-Херсонський котел.
"І все, це закінчення війни у військовому плані. І для цього необхідний лише ось той набір озброєнь", — зазначив він.
Піонтковський каже, що в російському генштабі добре усвідомлюють, що доля усієї росії висить на "тоненькій ниточці" і натякнув, що вона зараз перебуває в руках президента США Джо Байдена.
При цьому політолог зазначив, що рішення про надання Україні систем ППО Patriot є першим кроком до "перерізання цієї ниточки".
Щодо необхідного озброєння, то його навіть не треба виробляти, оскільки вся необхідна техніка і так перебуває біля кордону України — Польщі чи Німеччини.
Як повідомлялося раніше, напередодні США оголосили про виділення для України нового пакету військової допомоги 2 мільярди доларів, до нього вперше увійде батарея ЗРК Patriot. Після цього в Німеччині повідомили, що якщо Вашингтон погодився передати свої комплекси ЗСУ, то й у Берліна не буде причини утримуватись від аналогічного кроку.