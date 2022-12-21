"Судьба россии висит на ниточке": Пионтковский спрогнозировал появление "котла" для оккупантов

Победа Украины зависит лишь от наличия необходимого оружия

Судьба россии в настоящее время на волоске и зависит от того, насколько Запад будет решительным в вопросах поставок Украине необходимого ей вооружения.

Об этом рассказал российский политолог, публицист и критик российского диктатора владимира путина Андрей Пионтковский в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, следующим важным шагом для ВСУ будет освобождение Мелитополя и выход к Бердянску, после чего образуется огромный Крымско-Херсонский котел.

"И все, это окончание войны в военном плане. И для этого необходим всего лишь вот тот наборчик вооружений", — отметил он.

Пионтковский говорит, что в российском генштабе хорошо осознают, что судьба всей россии висит на "тоненькой ниточке" и намекнул, что она сейчас находится в руках президента США Джо Байдена.

При этом политолог отметил, что решение о предоставлении Украине систем ПВО Patriot является первым шагом к "перерезанию этой ниточки".

Что касается необходимого вооружения, то его даже не надо производить, поскольку вся необходимая техника и так находится у границы Украины — в Польше или Германии.

Как сообщалось ранее, накануне США объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи в 2 миллиарда долларов, в него впервые войдет батарея ЗРК Patriot. После этого в Германии сообщили, что если Вашингтон согласился передать свои комплексы ВСУ, то и у Берлина не будет причины воздерживаться от аналогичного шага.