Заступник гендиректора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" оцінив підсумки 10 місяців російського вторгнення

У суботу, 24 грудня, виповнилося десять місяців від початку широкомасштабного російського вторгнення. Висновки очевидні – путін, напавши на Україну, зробив низку помилок. І кожна для нього – смертельна.

По-перше, він недооцінив Україну (силу ЗСУ, народу) та переоцінив себе. У результаті після низки поразок почав чинити відверті воєнні злочини, неприкритий геноцид українців. І вже не просто ця нічим не мотивована війна, а й самі методи її ведення почали цементувати антипутінську коаліцію в особі цивілізованих країн світу, колективного Заходу і не лише.

І з цього випливає по-друге – путін недооцінив солідарність Заходу, його неприйняття всього того, чим виявилася росія, яка скинула маски. Окремі вибрики Угорщини, блудливі ігри Франції лише підтверджують, що це виняток із правил. А переважна кількість європейських країн, США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, ряд країн Африки та Азії зрозуміли, що росія – загроза всім. Як би там Макрон не трусився, як би Орбан не підспівував путіну, проукраїнська та антиросійська коаліція не тільки не розпадеться, а й збільшуватиметься.

Ну, а путін, поки він не перестане бути лідером терористичного угруповання, то нічого, схоже, не зрозуміє.

Усі вирішуватимуть ЗСУ за підтримки наших партнерів. Наші військовослужбовці довели усьому світу, що Україні треба допомагати. Що це і почесно, життєво важливе для тих, хто таку підтримку надає.

Приємно, що наприкінці року нагороджують українську націю, особисто Зеленського, надають різні звання та номінації.

Але, як на мене, Нобелівську премію миру мали отримати ЗСУ та волонтери, які підтримують армію.

Наразі головне завдання міжнародної коаліції – допомагати всім, про що просить Україна. Економічних санкцій проти рф явно недостатньо. За рік ВВП країни-агресора впав приблизно на 5%. Потрібно зробити так, щоб економічна ситуація в росії була катастрофічною. Захід має одночасно допомагати Україні – і найжорстокішим чином перетискати сонну артерію російської економіки. Боротися зі схемами обходу санкцій.

І це вигідно самому Заходу – щоб швидше закінчити війну, не дати взяти себе на змор. Важливо, щоб якнайшвидше цивілізований світ на чолі з Україною та США поставив російську терористичну федерацію на коліна. Впевнений, що в планах Байдена вирішити питання з росії до закінчення своєї каденції, до виборів 2024 року. А бажано – за рік до цього, бо тоді він зможе показати й економічні успіхи усередині США.

Думаю, найближчим часом події прискоряться, наближаючи крах путінського режиму та власне рф.