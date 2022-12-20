Впливовий британський журнал назвав Україну державою року

В Україні вже встигли відреагувати

Україна була визнана країною року за версією відомого журналу The Economist. У виданні зазначили, що цього року вибір був очевидним.

Як зазначається у статті журналу, у звичайний час вибір країни року дається непросто. Письменники та редактори журналу зазвичай починають із вільних дебатів, у яких вони сперечаються про твердження, що суперничають, з приводу шести країн, включених у шорт-лист. Однак цього року, на думку журналістів, вибір був очевидним.

"Цього року, вперше відколи ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", — пишуть журналісти.

В Україні вже встигли відреагувати на приємну новину. Так, наприклад, голова Офісу президента Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter наступне:

"Україна стала країною року за версією The Economist. Дякую".

Варто зазначити, що нещодавно журнал Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" людиною року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський став людиною року за версією британського видання Financial Times.

Також ми повідомляли про те, що президент України став найвпливовішим євреєм світу за версією Jerusalem Post.