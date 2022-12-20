Влиятельный британский журнал назвал Украину государством года

В Украине уже успели отреагировать

Украина была признана страной года по версии известного журнала The Economist. В издании отметили, что в этом году выбор был очевиден.

Как отмечается в статье журнала, в обычное время выбор страны года дается непросто. Писатели и редакторы журнала обычно начинают с вольных дебатов, в которых они спорят о соперничающих утверждениях по поводу шести стран, включенных в шорт-лист. Однако, в этом году, по мнению журналистов, выбор был очевиден.

"В этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина", — пишут журналисты.

В Украине уже успели отреагировать на приятную новость. Так, например, глава Офиса президента Андрей Ермак написал на своей странице в социальной сети Twitter следующее:

"Украина стала страной года по версии The Economist. Спасибо".

Стоит отметить, что не так давно журнал Time назвал президента Владимира Зеленского и "дух Украины" человеком года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского издания Financial Times.

Также мы сообщали о том, что президент Украины стал наиболее влиятельным евреем мира по версии Jerusalem Post.