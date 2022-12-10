Нобелівську премію миру вручили українським правозахисникам – і не лише їм (фото)

Вибір лауреатів озвучили ще 7 жовтня, проте нагороди вручили лише сьогодні

У суботу, 10 грудня, в Осло проходить церемонія вручення Нобелівської премії миру, серед лауреатів якої український Центр громадянських свобод, а також білорус-правозахисник Алесь Біляцький і організація "Меморіал" з росії. Варто відзначити, що це перша "нобелівка" в історії незалежної України.

Цьогорічні лауреати Нобелівської премії

Як пише видання "НВ", лауреати були озвучені ще кілька місяців тому, а саме 7 жовтня, однак вручення нагород відбулося у сьогодні. Таке рішення у норвезькому Нобелівському комітеті аргументували тим, що хочуть присудити премії трьом видатним на їх думку "поборникам прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх країнах — Україні, Білорусі та рф".

На думку представників комітету, саме вони змогли відродити і вшанувати світогляд миру та братерства між націями, яке все своє життя сповідував Альфред Нобель. За їх словами, станом на сьогоднішній день саме бачення цього є найбільшою потребою світу.

Варто відзначити, що серед українців інформація про те, що лауреатами Нобелівської премії разом із ними стали ще й росіяни із білорусами спровокувало появу досить неоднозначних реакцій, адже саме росія, заручившись підтримкою Білорусі нахабно вдерлася на українські території, тож наративи щодо "братерських" народів є максимально недоречними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський став одним із найпрогнозованіших кандидатів на Нобелівську премію миру у минулому, 2022 році. Ще тоді букмекери прогнозували українському лідеру перемогу.