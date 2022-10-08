У Нобелівському комітеті пояснили, чому премію не дали Зеленському, а поділили з білорусами та росіянами

Надзвичайно престижну Нобелівську премію миру цього року міг отримати президент України Володимир Зеленський, проте цього не сталося

Цьогоріч серед переможців Нобелівської премії стали не лише українці, а білоруси з росіянами, що викликало появу обурливих обговорень серед жителів України. Дати пояснення такому розвитку подій вирішила голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен.

У своєму інтерв'ю для видання BBC детальніше розповіла про те, як відбувався цьогорічний вибір переможців, головною метою котрого було "підкреслення важливості громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі".

"Сфера премії миру – це не війна в Україні, але це, безперечно, дуже серйозне її тло", – сказала вона.

За словами очільниці Нобелівського комітету, премією миру зазвичай відзначають конкретну особу або організацію, котрі зробили найбільший внесок у мир минулого року.

Коментуючи перемогу керівника білоруського правозахисного центру "Вясна", політичного в'язня Олеся Біляцького, Рейсс-Андерсен заявила, що він тривалий час намагався відстояти права людини та право голосу у Білорусі. І це все відбувалося тоді, коли влада Республіки зробила представників громади та правозахисних організацій ворогами держави.

"Ми хочемо чітко зазначити, що учасники громадянського суспільства роблять великий внесок у справу миру, запобігаючи війні і сприяють припиненню війни", – наголосила вона.

Крім того, очільниця Нобелівського комітету додала, що "громадянське суспільство було розгромлене у росії та Білорусі, а Україна не була повністю розвиненою демократією і потерпала від цього".

Що стосується остаточного рішення стосовно лауреатів, то, за словами Рейсс-Андерсен, Нобелівський комітет ухвалив їх у межах волі Альфреда Нобеля, а також низки критеріїв братерства між народами.

Не забула пояснити представниці комітету й те, що президента України Володимира Зеленського цією премією не відзначили. Мовляв, всесвітнє визнання під час прийняття рішення до уваги не брали

"Всесвітнє визнання – це не те, що ми беремо до уваги. І ми ніколи не коментуємо, хто не отримав премію. Ми вважаємо, що ті, хто робить внесок у справу миру, це не люди, які ведуть війну. А вказуємо на тих, хто зараз може змінити ситуацію. Війни можна вирішувати не лише військовими засобами. Повстання людей, спротив і протести відігравали важливу роль. І ми вважаємо, що наші переможці продовжуватимуть це робити", – підсумувала наостанок вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у березні 2022 року українського президента Володимира Зеленського було запропоновано висунути як одного з кандидатів на Нобелівську премію.