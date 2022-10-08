В Нобелевском комитете объяснили, почему премию не дали Зеленскому, а поделили с белорусами и россиянами

Чрезвычайно престижную Нобелевскую премию мира в этом году мог получить президент Украины Владимир Зеленский, однако этого не произошло

В этом году среди победителей Нобелевской премии стали не только украинцы, но и белорусы с россиянами, что вызвало появление возмутительных обсуждений среди жителей Украины. Дать объяснение такому развитию событий решила глава Нобелевского комитета Бэрит Рейсс-Андерсен.

В своем интервью для издания BBC подробнее рассказала о том, как происходил выбор победителей, главной целью которого было "подчеркивание важности гражданского общества и его роль в любой стране, в частности в противостоянии авторитарным властям".

"Сфера премии мира – это не война в Украине, но это, безусловно, очень серьезный ее фон", – сказала она.

По словам главы Нобелевского комитета, премией мира обычно отмечают конкретное лицо или организацию, внесшие наибольший вклад в мир в прошлом году.

Комментируя победу руководителя белорусского правозащитного центра "Вясна", политического заключенного Олеся Беляцкого, Рейсс-Андерсен заявила, что он долго пытался отстоять права человека и право голоса в Беларуси. И все это происходило тогда, когда власти Республики сделали представителей общины и правозащитных организаций врагами государства.

"Мы хотим четко отметить, что участники гражданского общества вносят большой вклад в дело мира, предотвращая войну и способствуют прекращению войны", — подчеркнула она.

Кроме того, глава Нобелевского комитета добавила, что "гражданское общество было разгромлено в россии и Беларуси, а Украина не была полностью развитой демократией и страдала от этого".

Что касается окончательного решения по отношению к лауреатам, то, по словам Рейсс-Андерсен, Нобелевский комитет принял их в рамках воли Альфреда Нобеля, а также ряда критериев братства между народами.

Не забыла объяснить представитель комитета и то, что президента Украины Владимира Зеленского этой премией не отметили. Мол, всемирное признание при принятии решения во внимание не принимали

"Всемирное признание – это не то, что мы принимаем во внимание. И мы никогда не комментируем, кто не получил премию. Мы считаем, что те, кто вносит вклад в дело мира, это не люди, ведущие войну. А указываем на тех, кто сейчас может изменить ситуацию. Войны можно решать не только военными средствами. Восстание людей, сопротивление и протесты играли важную роль. И мы считаем, что наши победители будут продолжать это делать", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте 2022 года украинскому президенту Владимиру Зеленскому было предложено выдвинуть как одного из кандидатов на Нобелевскую премию.