Украинцы получили Нобелевскую премию мира вместе с белорусами и русскими: как реагируют в сети

Этим решением комитет хочет призвать к миру

В этом году Нобелевской премией мира наградили белорусского политзаключенного Алеся Бяляцкого, украинскую организацию "Центр гражданских свобод" и Организацию по правам человека "Мемориал" из российской федерации.

Об этом стало известно из сайта Нобелевского комитета. Как отмечается, присуждая им Нобелевскую премию мира за 2022 год, комитет хочет отметить "трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, россии и Украине".

"Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", — говорится в сообщении на сайте.

В сети украинцы отреагировали на такую новость достаточно неоднозначно. Украинская журналистка Татьяна Даниленко отметила, что вручать в этом году Нобелевскую премию мира максимально неуместно.

Сообщение журналистки Даниленко

Украинский политик, гражданский деятель и журналист Дмитрий Корчинский также отреагировал на это. По его словам, такому выбору Нобелевского комитета не следует удивляться, ведь они и раньше выбирали противоречивых и довольно неудачных людей. В качестве примера он вспомнил лаурета Нобелевской премии мира Ясира Арафата, который был "одним из самых успешных организаторов террора в послевоенном мире".

Сообщение политика Корчинского

Другие пользователи сети, в том числе и известная блогер и волонтер Мелания Подоляк, также негативно отнеслись к такому решению. Преимущественно все разочарованы и считают, что комитет стал "жертвой тонких идеологических манипуляций".

Отрицательно отреагировала Мелания Подоляк

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Общая реакция далеко не положительная

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский стал кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2022 году. По прогнозам букмекеров он был фаворитом.