Нобелевскую премию мира разделили на двоих: кому и за что дали престижную награду
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В Нобелевском комитете журналистов сочли защитниками свободы слова и самовыражения
В 2021 году Нобелевскую премию мира присудили одновременно двум журналистам — главреду российской "Новой Газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марие Рессе.
Об этом пишет BBC.
В норвежском Нобелевском комитете сочли, что именно эти люди достойны награды за "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".
Так, Муратов прославился тем, что, невзирая на убийства сотрудников его СМИ и угрозы в его адрес, он не отказался от редакционной политики и отстаивал права коллег.
Вторая обладательница престижной премии — соучредитель издания Rappler Мария Ресса — мужественно освещала "кровавую" политику режима Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками на Филиппинах.
Всего же на Нобелевскую премию мира претендовали 329 человек, среди которых — оппозиционеры РФ и Беларуси Алексей Навальный и Светлана Тихановская. Впрочем, комитет все же отдал предпочтение журналистам.
Ранее "Телеграф" сообщал, кому досталась "медицинская Нобелевка". К слову, награду вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения.
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