Нобелевскую премию мира разделили на двоих: кому и за что дали престижную награду

В Нобелевском комитете журналистов сочли защитниками свободы слова и самовыражения

В 2021 году Нобелевскую премию мира присудили одновременно двум журналистам — главреду российской "Новой Газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марие Рессе.

Об этом пишет BBC.

В норвежском Нобелевском комитете сочли, что именно эти люди достойны награды за "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Так, Муратов прославился тем, что, невзирая на убийства сотрудников его СМИ и угрозы в его адрес, он не отказался от редакционной политики и отстаивал права коллег.

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов

Вторая обладательница престижной премии — соучредитель издания Rappler Мария Ресса — мужественно освещала "кровавую" политику режима Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками на Филиппинах.

Мария Ресса из Филиппин

Всего же на Нобелевскую премию мира претендовали 329 человек, среди которых — оппозиционеры РФ и Беларуси Алексей Навальный и Светлана Тихановская. Впрочем, комитет все же отдал предпочтение журналистам.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому досталась "медицинская Нобелевка". К слову, награду вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения.