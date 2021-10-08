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Нобелевскую премию мира разделили на двоих: кому и за что дали престижную награду

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Нобелевских лауреатов мира в 2021 году двое Новость обновлена 08 октября 2021, 13:07
Нобелевских лауреатов мира в 2021 году двое

В Нобелевском комитете журналистов сочли защитниками свободы слова и самовыражения

В 2021 году Нобелевскую премию мира присудили одновременно двум журналистам — главреду российской "Новой Газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марие Рессе. 

Об этом пишет BBC.

В норвежском Нобелевском комитете сочли, что именно эти люди достойны награды за "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Так, Муратов прославился тем, что, невзирая на убийства сотрудников его СМИ и угрозы в его адрес, он не отказался от редакционной политики и отстаивал права коллег. 

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов
Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов

Вторая обладательница престижной премии — соучредитель издания Rappler Мария Ресса — мужественно освещала "кровавую" политику режима Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками на Филиппинах. 

Мария Ресса из Филиппин
Мария Ресса из Филиппин

Всего же на Нобелевскую премию мира претендовали 329 человек, среди которых — оппозиционеры РФ и Беларуси Алексей Навальный и Светлана Тихановская. Впрочем, комитет все же отдал предпочтение журналистам.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому досталась "медицинская Нобелевка". К слову, награду вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения.

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